Дождались: Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

Рейсы из России в Египет могут возобновиться уже в феврале. В начале месяца в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия»

Кабмин РФ поступило предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах. В Каире уже все готово к приему россиян, но в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде на 8–9 февраля намечены контрольные проверки по обеспечению безопасности.

«Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной. Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх», — рассказал источник издания во внешнеполитических кругах.

В египетских аэропортах выделят отдельные терминалы для граждан РФ, которые будут оснащены новыми системами обеспечения безопасности.