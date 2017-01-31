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Дождались: Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
Рейсы из России в Египет могут возобновиться уже в феврале. В начале месяца в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
В Кабмин РФ поступило предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах. В Каире уже все готово к приему россиян, но в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде на 8–9 февраля намечены контрольные проверки по обеспечению безопасности.
«Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной. Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх», — рассказал источник издания во внешнеполитических кругах.
В египетских аэропортах выделят отдельные терминалы для граждан РФ, которые будут оснащены новыми системами обеспечения безопасности.
Авиасообщение между Россией и Египтом было остановлено в ноябре 2015 года после крушения российского самолета над Синаем. На борту лайнера находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ признала трагедию терактом.
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