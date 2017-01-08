Спарринг жителя Минска с ковром стал интернет-хитом

Видео под названием «Когда твой худший враг - это ковер», на котором мужчина ловко избивает ковер, набирает все больше просмотров на YouTube , сообщают Рамблер/новости.

На записи видно, как житель Минска, вынесший ковер на снег во двор, чтобы почистить, яростно избивает ковер, делая всевозможные подсечки и броски. Ковер вертится в его руках, не падая на землю.

Ролик, снятый соседями любителя боевых приемов, уже набрал больше полмиллиона просмотров и около полутора тысяч комментариев.