Главное сейчас
Главные события у вас в почте
На прощание с Гиви пришли 55 тысяч человек
В Донецке на церемонию прощания с командиром ополчения Михаилом Толстых по прозвищу Гиви пришли около 55 тысяч человек, сообщает ДАН.
«Сегодня республика прощается с героем ДНР, полковником Михаилом Толстых, погибшим в результате террористического акта. Проститься с командиром «Сомали» пришло около 55 тысяч человек», - сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР.
Траурная церемония началась в 10:00 (мск) в здании «Донбасс Оперы». В центре Донецка перекрыто дорожное движение. На улицах дежурят представители силовых структур.
Сообщалось, что Гиви похоронят рядом с лидером «Спарты» Арсеном Павловым, известным как Моторола, на кладбище «Донецкое море».
8 февраля на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете из реактивного огнемета «Шмель» был убит командир Толстых.
Данный инцидент власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом. По словам ополченцев, за убийством Гиви стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.
Оставить комментарий