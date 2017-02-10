На прощание с Гиви пришли 55 тысяч человек

В Донецке на церемонию прощания с командиром ополчения Михаилом Толстых по прозвищу Гиви пришли около 55 тысяч человек, сообщает ДАН

«Сегодня республика прощается с героем ДНР, полковником Михаилом Толстых, погибшим в результате террористического акта. Проститься с командиром «Сомали» пришло около 55 тысяч человек», - сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР.

Траурная церемония началась в 10:00 (мск) в здании «Донбасс Оперы». В центре Донецка перекрыто дорожное движение. На улицах дежурят представители силовых структур.

Сообщалось, что Гиви похоронят рядом с лидером «Спарты» Арсеном Павловым , известным как Моторола, на кладбище «Донецкое море».

8 февраля на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете из реактивного огнемета «Шмель» был убит командир Толстых.

Данный инцидент власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом. По словам ополченцев, за убийством Гиви стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.