Стрелявший из автомата в центре Москвы: "Я даже не думал, что за это накажут"

МВД РФ обнародовало видео допроса мужчины, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы. Мужчина пояснил, что таким образом устроил свой собственный новогодний салют.

"Приехал, тренируюсь. Боевые искусства. Случилось вот что: был Новый год. Была игрушка охлажденная, звук издает. Стрельба в воздух. Эти салюты-малюты. Я и не понимал, что такое может произойти. Взял, выстрелил в воздух. Я даже не представлял, что за это что-то может быть", – сказал мужчина.

Он отметил, что сейчас осознал свой поступок. Также он отметил, что не хотел сделать ничего плохого. По его словам, он не бандит и не делал ничего из хулиганских побуждений.

"Я понял, неправильный поступок, это однозначно. Если бы знал я, что так будет, не произошло бы это никогда. Не террорист я, не бандит, обыкновенный человек. И не с целью хулиганства это произошло. Я просто хотел, как салюты взрывали. Хотелось повеселиться. Это не настоящий автомат. Не из хулиганских побуждений. Честный я гражданин Российской федерации", – заявил подозреваемый.

Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ему грозит до 7 лет лишения свободы.