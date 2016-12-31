Мирзаева прооперировали после нападения в Москве

Российскому спортсмену Расулу Мирзаев пришлось сделать операцию в Москве после того как его избили трое неизвестных.Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Об операции рассказал Камил Гаджиев , генеральный продюсер компании Fight Nights.«Проведена операция, сейчас он спит», - сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных избили Мирзаева сегодня ночью на улице Восточная. Бойца также ранили из травматического пистолета.30-летний Мирзаев - известный борец, выступающий в Fight Nights.. У него 17 побед и одно поражение. Чемпион мира по боевому самбо.