СМИ назвали причину нападения на спортсмена Мирзаева

Столичные правоохранители продолжают активные поиски злоумышленников, которые в ночь на 31 декабря напали на обладателя звания чемпиона мира в смешанных единоборствах Расула Мирзаева

31 декабря напали на чемпиона мира в смешанных единоборствах Расула Мирзаева

Отмечается, что в настоящее время отрабатываются самые разные версии совершенного нападения на тридцатилетнего бойца. В качестве версий рассматриваются ограбление и заказное нападение с целью причинения тяжелого вреда здоровью спортсмена для того, чтобы вывести его из формы.