СМИ: Состояние бойца Мирзаева ухудшилось

Состояние российского бойца Расула Мирзаева , на которого 31 декабря 2016 года было совершено нападение, ухудшилось.

Об этом сообщает телеканал «Рен» со ссылкой на друга спортсмена Аниуара Чеченова.

По его словам, Мирзаев пока остаётся в больнице, однако его состояние ухудшилось.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту нападения на Мирзаева.

По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года трое неизвестных проникли в квартиру на улице Восточной, где «избили 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления предположительно травматический пистолет».