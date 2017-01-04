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СМИ: Состояние бойца Мирзаева ухудшилось
Состояние российского бойца Расула Мирзаева, на которого 31 декабря 2016 года было совершено нападение, ухудшилось.
Об этом сообщает телеканал «Рен» со ссылкой на друга спортсмена Аниуара Чеченова.
По его словам, Мирзаев пока остаётся в больнице, однако его состояние ухудшилось.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту нападения на Мирзаева.
По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года трое неизвестных проникли в квартиру на улице Восточной, где «избили 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления предположительно травматический пистолет».
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