Божена Рынска назвала россиян «дрянным народом»

Скандальная журналистка Божена Рынска заявила, что 86% граждан России – это «по определению дрянной народ». Свое заявление светский обозреватель сделала, комментируя ее провокационный пост в Facebook, где она выражала радость по поводу гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море. Слова Рынски приводят Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной», - заявила Рынска. Кроме того, обозреватель отметила, что «почувствовала ликование», когда узнала о трагедии, и подчеркнула, что «радоваться смерти врага – это ее конституционное право».

Свое ликование от гибели сотрудников телеканала, по ее словам, она «вылила на эмоциях» в публикации в социальной сети.

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?..», - говорилось в записи Рынска.

В ответ на эти слова группа неизвестных активистов заклеила окна балкона обозревателя фотографиями погибших сотрудников телеканала. Женщина забросала злоумышленников кошачьими фекалиями. Хулиганов обозреватель назвала «бандидами» и пожелала им «своего борта» и «удачной посадки». Также Рынска обвинила сотрудников НТВ в «травле инакомыслящих».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и подчеркнул, что в этом случае понятна «самая жесткая реакция общества». Слова обозревателя проверяют на экстремизм и оскорбление памяти погибших. В 2014 году Божена Рынска избила сотрудника компании НТВ, пытавшегося взять у нее интервью. Тогда суд приговорил Рынску к году исправительных работ.