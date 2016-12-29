«Особая ситуация» на борту Ту-154 развивалась всего 10 секунд

По словам начальника Службы безопасности полетов ВС РФ Сергея Байнетова, «особая ситуация» на борту Ту-154 развивалась около десяти секунд, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Я могу сказать, что радиообмен был крайне краток. Вы можете представить, что ситуация развивалась за десять секунд. Что можно сказать за десять секунд?» - заявил Байнетов. Он отметил, что анализ фразы командира говорит только о начале «особой ситуации», но не раскрывает больше ничего.

Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ , потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо военнослужащих и чиновников, были артисты ансамбля Александрова, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты трех телеканалов. По факту крушения возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).