В Москве эвакуатор проломил крышу машины

Эвакуатор проломил крышу автомобилю своим подъемным механизмом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал m24.ru.

«В данном случае автомобиль перемещался подрядной организацией "Сервис-Интегратор". Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу», - заявили в интервью телеканалу «360» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Как говорится в сообщении, у автомобиля также разбиты боковые и лобовое стекла. Эвакуацией автомобиля занималась компания «Сервис-Интегратор». В публикации отмечается, что представители компании уже связались с водителем поврежденной машины.