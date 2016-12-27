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В Москве эвакуатор проломил крышу машины
Эвакуатор проломил крышу автомобилю своим подъемным механизмом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал m24.ru.
«В данном случае автомобиль перемещался подрядной организацией "Сервис-Интегратор". Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу», - заявили в интервью телеканалу «360» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Как говорится в сообщении, у автомобиля также разбиты боковые и лобовое стекла. Эвакуацией автомобиля занималась компания «Сервис-Интегратор». В публикации отмечается, что представители компании уже связались с водителем поврежденной машины.
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