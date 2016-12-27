Американский эксперт извинился за высказывания о Ту-154

Американский эксперт Хуссам Айлуш извинился за свои слова о жертвах российского самолета Ту-154 над Черным морем. Слова участника исполнительного совета отделения Демократической партии в Калифорнии передают Рамблер/новости со ссылкой на его аккаунт в Facebook.

«Я не стыжусь признать свою ошибку. Моё сообщение было ошибочным, и я искренне извиняюсь перед людьми, которых оно задело, особенно перед семьями и близкими ни в чём не повинных людей, погибших в авиакатастрофе», — заявил Айлуш.

В своей публикации представитель Демократической партии США отметил, что не знал о гибели гражданских лиц во время катастрофы лайнера. Сразу после того, как поступили сведения о катастрофе самолета министерства обороны России , Айлуш опубликовал в своем аккаунте в Twitter: «Я опечален катастрофой российского военного самолёта. Ту-154 мог вместить до 180 военных вместо всего лишь 92!».

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, совершавший рейс Чкаловский-Хмеймим. На борту лайнера находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.