"Кайрат" признал гол Аршавина лучшим в 2016 году

Гол полузащитника Андрея Аршавина , забитый в ворота «Тараза», признали самым красивым голом казахстанского клуба «Кайрат» в 2016 году. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на рейтинг , составленный «Кайратом».

Мяч, забитый 35-летним россиянином, в казахстанской команде назвали «особенным». «Кайратовец получил выверенную передачу от Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину – такое надо видеть», - так этот гол описан в рейтинге «Кайрата».

В минувшем сезоне Аршавин завоевал в составе «Кайрата» серебро чемпионата Казахстана по футболу. Ранее полузащитник продлил контракт с командой на год. Он провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 мячей.