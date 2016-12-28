Установлены личности участников расправы над медведем в Якутии

Источник Life правоохранительных органах сообщил, что личности подозреваемых, учинивших расправу над медведем в Якутии, установлены. Двое из них водители, а третий — рабочий, сейчас мужчины находятся на вахте в отдаленном районе, сообщают Рамблер/новости.

В данный момент под подозрением находятся трое сотрудников ОАО "Якутск геофизика". По словам источника, на опубликованной в сети видеозаписи фигурируют двое жителей Якутии Николай К. и Дарже Н., а также житель Бурятии Геннадий Б.

Накануне была опубликована видеозапись, как в Якутии группа вахтовиков издевается над медведем. Водители «Урала» несколько раз переезжают животное. На записи видно, что после того, как зверя переехал первый «Урал», медведь старается встать на лапы. Однако его прижимает к земле второй водитель «Урала». Животное пытается выбраться, но один из вахтовиков бьет его железным прутом в голову.

По предварительным данным, видеозапись была сделана в мае 2016 года в Булунском районе Якутии.

Ролик также увидел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Он дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры.