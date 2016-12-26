Кадыров увековечил память Доктора Лизы

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Instagram , что детской клинической больнице в Грозном присвоят имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Кроме того, по словам Кадырова, руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерия Халилова, также ставшего жертвой авиакатастрофы, посмертно наградят медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». «Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», - написал Кадыров.

Принадлежащий Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 октября над Черным морем. На его борту находились 92 человека. Все они погибли. Вместе с артистами и доктором Лизой на борту были съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезды». Ту-154 направлялся из Сочи в Сирию. Там ансамбль Александрова должен был поздравить российских военных на базе Хмеймим с Новым годом, а Глинка везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

Ранее в Минобороны РФ пообещали присвоить одному из своих медицинских учреждений имя Елизаветы Глинки.