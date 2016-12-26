Крушение Ту-154: Основные версии

Глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ту-154 в акватории Черного моря около города Сочи министр транспорта Максим Соколов заявил, что к катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем могло привести техническое состояние судна или ошибка пилотирования, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По его словам, версия террористического акта не входит в основные версии.

Соколов отметил, что вводить дополнительные меры безопасности в аэропортах после катастрофы нет необходимости.

Утром в воскресенье, 25 декабря, Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По данным ведомства, фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

На месте крушения самолета были обнаружены тела 11 погибших.

Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих.