Захарова: политика Обамы вызвала отвращение у всего мира

«Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира. Они не выполнили ни обязательств, которые они брали перед одними странами, они не выполнили того, что делегировал им, в том числе, американский народ на международной арене», - сказала Захарова.

Представитель МИД назвала деятельность администрации Обамы моральным преступлением. По ее мнению, американский президент и его подчиненные стремились доказать, что «сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло». Обама останется в истории именно таким – считает Захарова.