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Захарова: политика Обамы вызвала отвращение у всего мира
Барак Обама и его команда вызвали "отвращение у всего мира" своей внешней политикой за 8 лет правления. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова в телепрограмме «Воскресный вечер» Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира. Они не выполнили ни обязательств, которые они брали перед одними странами, они не выполнили того, что делегировал им, в том числе, американский народ на международной арене», - сказала Захарова.
Представитель МИД назвала деятельность администрации Обамы моральным преступлением. По ее мнению, американский президент и его подчиненные стремились доказать, что «сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло». Обама останется в истории именно таким – считает Захарова.
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