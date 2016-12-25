СМИ объяснили разлет обломков Ту-154 на большой площади

Источники в силовых структурах РФ заявили, что версия о теракте практически исключена, а обломки упавшего самолета Ту-154 разлетелись на большое расстояние после мощного удара о водную поверхность.

Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

По словам собеседников агентства, злоумышленники не могли попасть на хорошо охраняемый военный аэродром Чкаловский. Проникновение в аэропорт Сочи также маловероятно - он используется как гражданскими авиаторами, так и силовиками, а потому взят под усиленную охрану.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе. Об этом, по мнению отдельных экспертов, может свидетельствовать большой радиус разлета обломков.

Сегодня неподалеку от Сочи разбился Ту-154 из летного отряда Минобороны. Катастрофа произошла около 5 утра. На борту лайнера находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Лайнер рухнул в Черное море на седьмой минуте полета, это произошло на расстоянии около 5 км от берега. В самолете находились 92 человека.

Как ранее сообщали Рамблер/новости, среди версий трагедий - теракт и рассинхронизация уборки механизации крыла лайнера.