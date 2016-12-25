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Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Министерство обороны России опубликовало список лиц, находившихся на борту разбившегося в районе Сочи самолёта ведомства Ту-154, передают Рамблер/новости со ссылкой на сайте Минобороны, где опубликован список.
Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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