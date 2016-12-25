Пропавший Ту-154 вез на базу Хмеймим артистов с новогодней программой

На борту самолета Минобороны Ту-154, пропавшего с радаров после вылета из Сочи, летят 83 пассажира и восемь членов экипажа. В числе прочих там находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодним концертом, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что этот самолет направлялся в сирийскую Латакию. Он пропал практически сразу после взлета в 5-7 километрах от аэропорта над акваторией Черного моря.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.