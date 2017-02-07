Участников блокады Донбасса призвали стрелять в полицию

Украинский депутат Владимир Парасюк призвал участников блокады железной дороги в Донбассе использовать оружие против правоохранителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов. У вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни. Вы покорили Иловайск и Дебальцево. Вам не нужно бояться», - заявил он.

Также депутат призвал регулярные подразделения Вооруженных сил Украины и членов добровольческих батальонов «по мере возможности поддержать собратьев».