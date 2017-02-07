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Участников блокады Донбасса призвали стрелять в полицию
Украинский депутат Владимир Парасюк призвал участников блокады железной дороги в Донбассе использовать оружие против правоохранителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов. У вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни. Вы покорили Иловайск и Дебальцево. Вам не нужно бояться», - заявил он.
Также депутат призвал регулярные подразделения Вооруженных сил Украины и членов добровольческих батальонов «по мере возможности поддержать собратьев».
В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут, расположенный в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объясняют борьбой с контрабандой. Служба безопасности Украины (СБУ) осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Полиция попыталась разблокировать железную дорогу в Донбассе, правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ, но разогнать активистов не удалось.
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