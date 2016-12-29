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ВТБ 24 спишет долги погибших в катастрофе Ту-154
Банк ВТБ 24 поддержит родственников жертв крушения в Черном море самолета Ту-154 и спишет долги погибших. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Буквально на следующий день после трагедии ВТБ 24 принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и так далее», — заявили в пресс-службе кредитной организации.
О списании долгов ранее сообщали в Сбербанке. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. 25 декабря самолет Ту-154 министерства обороны России потерпел крушение неподалеку от Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники телеканалов НТВ, «Звезда», Первого. Также в самолете летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз. Всего на борту находились 92 человека. Всего они погибли. На настоящий момент найдены тела 15 человек и 223 фрагмента тел.
По предварительным версиям ФСБ, причиной крушения могло стать попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо или ошибка пилота. Участники поисково-спасательной операции обнаружили все три черных ящика Ту-154. Удалось расшифровать последние слова экипажа перед тем, как самолет рухнул в море. Как говорилось в сообщениях СМИ, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».
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