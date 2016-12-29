ВТБ 24 спишет долги погибших в катастрофе Ту-154

«Буквально на следующий день после трагедии ВТБ 24 принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и так далее», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

О списании долгов ранее сообщали в Сбербанке . Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов . 25 декабря самолет Ту-154 министерства обороны России потерпел крушение неподалеку от Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники телеканалов НТВ, «Звезда», Первого. Также в самолете летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз. Всего на борту находились 92 человека. Всего они погибли. На настоящий момент найдены тела 15 человек и 223 фрагмента тел.