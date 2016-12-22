Появилось видео прощания Путина и Лаврова с убитым в Турции российским послом

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря, почтил память российского посла Андрея Карлова , убитого в Турции. Церемония прощания с дипломатом состоялась в здании МИД в Москве. Глава государства возложил цветы к гробу убитого, а также выразил соболезнования родным Карлова.

Лавров произнес над гробом прощальную речь, в которой отметил, что Карлов погиб на боевом посту, став «жертвой подлого, гнусного, террористического акта».

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства.