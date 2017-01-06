В ближайшие дни в Москве ожидаются морозы до -35°C

В Москве 7-9 января ожидаются морозы до -35°C, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ночные часы 7-8 января (с 22.00 7 января до 10.00 8 января 2017 года и с 22.00 08 января до 10.00 9 января 2017 года) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до -35°C", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях низких температур возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров, также возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом зимнем сезоне и с начала 2017 года.

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