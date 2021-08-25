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В ходе учений ВМС США фрегат разорвало на части. Видео

Александр Кузьмин
25 августа 2021

Военно-морские силы (ВМС) США в ходе учений Sinking Exercise (SINKEX) атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Издание The Drive, обратившее внимание на данный ролик, отмечает, что в результате атаки торпедой Mark 48, выпущенной атомной подлодкой Chicago типа Los Angeles, цель была разорвана на две части. До этого Ingraham, как говорится в публикации, подвергся массированному ракетно-бомбовому удару.

«Это впечатляющая демонстрация морской огневой мощи и различных возможностей нанесения ударов с моря, которые ВМФ и Корпус морской пехоты (КМП) рассматривают как важные компоненты своих новых концепций операций», — пишет издание.

The Drive напоминает, что данный фрегат был списан из состава Военно-морских сил Соединенных Штатов в 2015 году.

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