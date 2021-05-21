Корбелл запечатлел инцидент с НЛО на камеру 15 июля 2019 года. Оно передвигалось по сломанной траектории, а затем исчезло под водой неподалеку от корабля USS Omaha. На поиски объекта была направлена подводная лодка, однако они не увенчались успехом.