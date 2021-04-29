«Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации», — сказал политик, выступая в Конгрессе США.

Видео дня

28 апреля Байден обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». Как правило, американские президенты делают это в начале года, но Байден решил приурочить свое выступление к 100 дням нахождения на посту главы государства.

На неправильном произношении фамилии российского лидера Владимира Путина споткнулся президент США Джо Байден 15 апреля в своей речи об отношениях Вашингтона и Москвы

«Я также ясно дал понять президенту Клутину», — сказал глава Белого дома. Однако после этого он сразу поправился и верно произнес фамилию президента России.

« Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», — сказал Байден.

В этот же день он неоднократно допускал оговорки. В частности, глава США перепутал слова «эскалация» и «вакцинация».

Напомним, в декабре 2018 года во время выступления Джо Байдена в Мизуле ( штат Монтана ) ведущий Брюс Фейлер назвал его «машиной ляпов». На тот момент бывший вице-президент согласился с этим определением.

Джо Байден во время выступления перепутал сестру со своей женой. Эпизод попал на видео, на него обратил внимание американский журналист Кертис Хук.

В Лос-Анжелесе Байден представил избирателям сестру Валери и свою жену. Однако называя сестру, он взял за руку свою супругу. Обратив внимание на ошибку, Байден пошутил: «Они поменялись местами, они подставили меня». Видео опубликовано на YouTube.

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления по ситуации с распространением коронавируса в стране перепутал слова, сказав «салун» вместо «салон». Речь политика была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер во время выступления отметил сознательность граждан США, которые приняли участие в программе вакцинации от COVID-19. Он сделал это, приведя в пример один салон красоты в штате Огайо.

«Директор потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна сотрудники Салун? Салон. Может они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию», — сказал Байден, при этом рассмеявшись.

Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

"Когда президент Харрис и я ", - заявил глава Белого дома, рассказывая о кампании по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина , стоявшего рядом с политиком. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.

Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

«Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент во время трансляции.

В США один из претендентов на кресло главы государства Джо Байден перепутал свою внучку с сыном. Произошло это на предвыборном митинге в Филадельфии, пишет РИА Новости.

Говоря о девочке, которая стояла вместе с ним на сцене, политик неожиданно сказал: "это мой сын Бо". Правда, быстро понял, что ошибся, и добавил: "внучка Натали". В штабе Дональда Трампа не могли не прокомментировать произошедшее. "Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Там же есть ссылка на видео.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден забыл имя своего соперника и нынешнего главы американского государства Дональда Трампа и дважды назвал его Джорджем , передает телеканал Fox News.

СМИ предполагает, что Байден мог перепутать Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем – младшим, передает РИА «Новости».

Трамп в ответ на ошибку Байдена заявил, что не лояльные ему СМИ намерено замалчивают ляпы кандидата от демократов. «Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело», – написал Трамп в Twitter.

Кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден оговорился и предсказал 200 млн умерших от COVID-19 в стране. Об этом 21 сентября сообщает телеканал Fox News.

"Согласно оценкам (от COVID-19), скончается 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор», — заявил Байден в ходе своего выступления перед избирателями.

При этом предполагается, что, вероятно, кандидат в президента США имел в виду 200 тысяч летальных исходов от нового заболевания, так общее население страны оценивается в 328 млн человек, и в случае, если бы прогноз Байдена был правильным, от COVID-19 скончалось бы около двух третей населения США.

Президент США Джо Байден, выступая на встрече с общественностью в Милуоки, допустил оговорку, заявив, что детей он любит больше, чем людей, сообщает ТАСС.

Президент вышел на сцену и поприветствовал модератора беседы, ведущего телекомпании CNN Андерсона Купера . «Рад тебя видеть, как дела? Понимаю, что ты бы сейчас предпочел быть дома и проводить время с ребенком, а не здесь со мной», –отметил американский лидер.

Купер, который весной 2020-го стал отцом, согласился с Байденом.

«Отлично тебя понимаю. Все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди», – указал Байден.

Президент подчеркнул, что, несмотря на плотный график, старается уделять время внукам.

Президент США Джо Байден в пятницу несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт президентского лайнера, на котором он вылетал в Атланту.

78-летний американский лидер на вертолете прибыл из Белого дома на базу ВВС Эндрюс в штате Мэриленд. Там его ждал президентский борт номер один, который постоянно базируется на этой базе. Глава государства попытался быстро подняться по трапу, но три раза споткнулся и упал на колено, передает ТАСС. После этого, уже держась двумя руками за перила, президент США поднялся на борт самолета. Инцидент в своем эфире показали американские новостные телекомпании.

Американские СМИ отмечают, что Байдену 78 лет, напоминает «Интерфакс». Осенью прошлого года он получил переломы костей стопы, играя с одной из своих собак. В течение нескольких недель Байдену пришлось носить специальный фиксатор.

Это не первый случай падения американских лидеров на трапе. В 1975 году 38-й президент США Джеральд Форд упал, спускаясь со скользкого из-за дождя трапа самолета.

Белый дом объяснил сильным ветром инцидент на трапе президентского самолета, передает РИА Новости. «Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», — сказала представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер. Она заверила, что Байден «чувствует себя прекрасно».