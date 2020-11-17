Назло Байдену: Трамп хотел нанести удар по Ирану

Дональд Трамп якобы планировал нанести удар по ядерному объекту в Иране, однако его отговорили от этого шага, пишут СМИ. По сведениям журналистов, действующий глава Белого дома в последние недели своего пребывания на посту будет пытаться создать препятствия для реализации предвыборного обещания Джо Байдена по ядерной сделке с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп на совещании 12 ноября выразил намерение нанести удар по подземному заводу по обогащению урана в иранском городе Натанза, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

В публикации отметили, что речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке.

Официальные лица, которые участвовали в заседании, покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы с американской стороны против Ирана теперь исключено. Они выразили мнение, что удар по заводу в Натанзе легко может стать поводом к началу масштабного конфликта на Ближнем Востоке в течение недель, которые по итогам всеобщих выборов в Соединенных Штатах 3 ноября могут стать последними для администрации республиканца. В Белом доме не ответили на запрос газеты прокомментировать публикацию.

Как указали в материале издания, хотя консультанты главы государства по вопросам безопасности считают тему с потенциальным ударом по ядерному объекту в Иране исчерпанной, сам президент все еще ищет способы атаковать иранские активы и союзников Тегерана в Ираке. В газете предполагают, что Трамп таким образом хочет испортить отношения с Ираном, чтобы его сопернику на выборах демократу Джозефу Байдену после прихода к власти было труднее выполнить предвыборное обещание и возродить ядерную сделку на условиях 2015 года.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что иранские урановые запасы в 12 раз превышают показатели, разрешенные ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году. По данным агентства Reuters, МАГАТЭ в конфиденциальном докладе констатировало, что Тегеран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, заложенного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Согласно докладу, Исламская республика также произвела на территории подземного завода в Натанзе монтаж первого каскада модернизированных центрифуг.

СВПД был подписан в 2015 году Ираном, Германией и постоянными членами Совета Безопасности ООН — Россией, Великобританией, Китаем, США и Францией. Согласно сделке, ядерные разработки Тегерана были ограничены в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза

Исламская республика взяла на себя обязательство в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который не превышает 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не разрабатывать ядерное взрывное устройство. В 2018 году Вашингтон объявил о выходе из этой сделки и ввел против Ирана экономические санкции.

В начале ноября текущего года Axios со ссылкой на два источника сообщало, что американская администрация планирует ввести против Ирана множество новых санкций за время, которое осталось до конца срока пребывания действующего президента у власти.

Как отметили собеседники издания, США вместе с Израилем и странами Персидского залива собираются в предстоящие десять недель до инаугурации Джо Байдена 20 января применить к Тегерану целую серию ограничительных мер.

По данным Axios, спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Эллиот Абрамс ранее заявил в ходе закрытого мероприятия, что администрация Трампа намерена объявлять о новых санкциях каждую неделю.

По мнению источников портала, такой «поток» санкций усилит давление на Тегеран и создаст препятствия для администрации Байдена, если та захочет вернуться в ядерную сделку по Ирану.