Президента США выбрал «почтальон Печкин» 

Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена — и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме?

— «Тук-тук!». — «Кто там?» — «Это я, почтальон Печкин! Принес бюллетени за вашего Байдена!»

Эта шутка, озвученная российским политологом Павлом Святенковым, воспринимается в Соединенных Штатах несколько по-иному. Массовая фальсификация итогов выборов в штатах, управляемых демократами, сделанная именно с помощью «почтовых» бюллетеней, поставила Америку на грань гражданского конфликта. Во второй раз за всю современную историю США выборы президента могут быть подведены не на участках, а в суде. Но если в первый раз после этого все успокоились, то сейчас вердикт суда может перерасти в настоящие уличные бои.

Посрамил

До начала выборов шансы Дональда Трампа на переизбрание считались невысокими. Соцопросы показывали серьезное отставание от Джозефа Байдена, и Трамп рисковал даже потерять Техас — крупнейший республиканский штат. Более того, демократы сделали ставку на почтовое голосование, где очень легко сделать различные вбросы или фальсификации.

Однако, несмотря на это, у Трампа оставались шансы. Трамп должен был взять спорные штаты и сократить отставание от Байдена в важнейших штатах до минимума — не до сотен, а хотя бы до десятков тысяч голосов.

И действующий президент США эту задачу перевыполнил. Итоговая поддержка Трампа в большинстве штатов как минимум на несколько процентных пунктов превышала ту, что рисовали ему социологи. Главным трофеем стала Флорида с 29 выборщиками, которую Трамп взял с преимуществом в 3,5 процентных пункта (хотя до этого штат отдавали Байдену).

По сути, на финальном отрезке судьба выборов решалась в нескольких штатах: Мичигане, Висконсине Неваде , Джорджии, Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании. После практически стопроцентной победы в Северной Каролине и Пенсильвании Трампу для триумфа достаточно было получить Мичиган и Висконсин. Оба этих штата до выборов были отданы социологами Байдену (с преимуществом соответственно 4,2 и 6,7 процентных пунктов), однако тамошние избиратели, как и в других штатах, с цифрами не согласились. И если в Висконсине Трамп и Байден шли нос к носу, то в Мичигане на момент подсчета почти 4,6 миллиона, отрыв республиканца от демократа достиг 200 тыс. избирателей.

Доставку заказывали?

После этого демократы включили «План Б». На участки предсказуемо пришел «почтальон Печкин» и началась занимательная математика. В тот момент, когда Трамп начал потихоньку обходить Байдена в Висконсине, подвезли нужные бюллетени, произошел скачок — и в итоге демократ обошел республиканца на 0,6% пункта (или 20,5 тыс. голосов).

Но самые большие чудеса произошли в Мичигане. После подсчета дополнительных 800 тыс. голосов преимущество Трампа в 200 тысяч превратилось в отставание на 120 тысяч. То есть получается, что из этих 800 тысяч Трамп получил 230 тысяч, а Байдену нарисовали 570. И снова графики показывают резкий одномоментный скачок — причем куда более резкий, чем в Висконсине.

Уверенность в том, что результаты были именно нарисованы, добавляет и тот факт, что наблюдателям от республиканцев мешали следить за подсчетом почтовых бюллетеней. А Детройте (главном городе Мичигана) закрывали окна в центрах по подсчету, дабы республиканцы на улице не видели, что там внутри происходит.

К сожалению для демократов, даже поражение Трампа в Висконсине и Мичигане оставляет за ним шансы на победу. Для этого действующий президент США должен удержать за собой Пенсильванию, Северную Каролину и Джорджию и при этом взять либо Аризону, либо Неваду. В последней, напомним, сейчас отрыв Байдена от Трампа составляет лишь примерно 5,5 тыс. голосов. Именно поэтому сейчас стоит ожидать турне «почтальона Печкина» по всем этим штатам.

Причем потеря Джорджии для Трампа (имеющего шансы оспорить Висконсин и Мичиган) не так критична, как потеря Пенсильвании с ее 20 выборщиками. И вот уже мы видим ударную работу демократических счетоводов. На момент обработки 5 млн бюллетеней преимущество Трампа составляло почти 700 тысяч (что не удивительно после того, как Байден заявил о намерении чуть ли не закрыть американскую нефтянку — ведь нефтепереработка является важной статьей бюджета штата). Когда подсчитали 6,2 миллиона, это преимущество сократилось до менее чем 200 тысяч — то есть из 1,2 млн бюллетеней Трампу ушло лишь 350 тысяч. Еще осталось посчитать около 800 тыс. голосов, по итогам которых у Дональда Трампа заберут Филадельфию и все шансы на победу в президентской гонке.

А так можно было?

Однако Трамп уже заявил, что этого не допустит. После того, как все бюллетени будут подсчитаны, его юристы перейдут к второй фазе борьбы за Белый дом — судебным разборкам. Они станут оспаривать почтовые бюллетени во всех штатах, и причин для этого у них множество.

Так, юристы могут доказать, что голоса по почте были отданы уже после того, как закрылись участки для голосования. Собственно, в ряде штатов дедлайн для приема почтовых бюллетеней ставится через несколько дней после самих выборов — в той же Пенсильвании он установлен на 12-е ноября. Да, нужно, чтобы письмо было отправлено до дня голосования включительно, однако штемпель об отправке легко подделать.

Юристы могут доказать, что избиратель не имеет отношения к бюллетеню, пришедшему по почте от его имени. Не так уж и сложно получить присланный по почте бюллетень на имя другого человека, заполнить его и без верификации своей личности положить в письмо или в урну для досрочного голосования. Республиканцы уже показывают видео, где дама стоит около урны с пачкой бюллетеней и деловито их туда вбрасывает.

Неудивительно, что по всем штатам получилась огромная явка, превышающая явку 2016 года на десятки процентов. Так, например, если в той же Пенсильвании на прошлых президентских выборах проголосовало около 6 млн человек, то в этом году ожидается, как отмечалось выше, более 7 миллионов. По мнению ряда экспертов, во многом это как раз вброшенные через почту бюллетени.

Наконец, они могут доказать банальные карусели на избирательных участках. По свидетельству очевидцев, можно было получить пустой бюллетень даже без удостоверения личности.

Команда Трампа уверена, что на местах (то есть на уровне штатов) — справедливости им не найти. Виконсин, Мичиган, Пенсильвания и Невада контролируются демократами, которые работают на победу Байдена. Вплоть до того, что генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро в ходе самого голосования предлагал избирателям, у которых были какие-то вопросы по процедуре, обращаться за консультацией в местный штаб Демократической партии . Ну, чтобы они объясняли, как голосовать — а заодно и за кого. С таким генпрокурором каши о фальсификациях не сваришь, поэтому республиканцы после окончательного подсчета голосов будут обращаться в Верховный суд США. Где, напомним, из девяти судей шестеро республиканцев, а из этих шести республиканцев трое — трамписты.

Конечно, республиканские судьи не обязательно проголосуют за Трампа. Далеко не все в партии его любят, и далеко не все готовы идти за ним до конца. Но президент вполне может попытаться переубедить коллег. Например, сказать им, что речь тут не о нем любимом — фальсификации дискредитировали всю Америку.

«Наши юристы уже попросили доступ ко всем данным, но разве это поможет? Урон нанесен целостности всей нашей политической системе, а также самому институту выборов президента. Вот что нужно обсуждать», — пишет Трамп.

Наворотят

Кроме того, Трамп должен доказать сомневающимся то, что его второй срок — меньшее зло чем то, что ждет Америку и ее консервативные ценности в случае правления радикальной левачки Камалы Харрис. В дееспособность Байдена мало кто верит — накачанный препаратами тяжело больной политик может выстоять несколько митингов или дебатов, но вряд ли выдержит интенсивную работу президента.

Дело в том, что у демократов уже есть Палата представителей, и они имеют все шансы отбить у республиканцев Сенат. Либо по итогам этой кампании (результаты в четырех округах еще не подсчитаны), либо в 2022 году, на промежуточных выборах — особенно если республиканская элита сдаст Трампа и расколет свою партию. И тогда демократы смогут творить то, что обещали сотворить — ввести диктатуру большинства (через отмену практики «флибустьерства» в Сенате, делающей невозможным принятие ряда законов голосами лишь одной партии), увеличить состав Верховного суда (размыв там республиканское большинство), отменить Вторую поправку (разрешающую ношение оружие, дабы добропорядочный американский гражданин мог отстреливать покусившихся на его жизнь и собственность рецидивистов, хулиганов, воров и мародеров из того же движения Black Life Matters). Для того, чтобы их остановить, нужно президентское вето — а значит, республиканец в Белом доме.

Для тех, кто подумает «а ну как обойдется», Трамп может привести интересные аналогии. Америка уже знает пример того, как сомнительное голосование и отсутствие политической воли для борьбы с ним привело страну к печальным последствиям. На выборах 2000 года Джордж Буш-младший обошел Альберта Гора в штате Флорида с перевесом всего лишь в 537 голосов избирателей. Гор потребовал пересчета, местные власти его начали — однако затем Верховный суд 5 голосами «за» пересчет остановил. И несмотря на то, что множество сенаторов требовало от Гора продолжения борьбы, тот капитулировал. В итоге отсутствие у Гора воли к победе и 537 жителей Флориды привели к власти Джорджа Буша младшего, при котором Америка прошла путь от богатого государства, непобедимой сверхдержавы и лидера Западного мира до разоренной кризисом 2008 года страны, проигравшей войны в Ираке и Афганистане и неуважаемой даже своими союзниками.

Наконец, тех, кого не убедят слова Трампа, заставят действовать сами республиканские избиратели, боготворящие нынешнего президента. В США уже поднимается волна гнева республиканцев из-за того, что у их кумира украли победу.

Да, демократы ее пытаются сбить, в том числе и через цензуру. Для этого были отмобилизованы ведущие соцсети — Фейсбук и Твиттер. Первый пытается помешать распространению графиков о вбросах бюллетеней в Висконсине и Мичигане (ставя под ними автоматическое уведомление о том, что это фейк). Второй же просто скрывает записи в аккаунте Дональда Трампа надписью «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии». Однако трамписты все равно готовы выйти на улицы и отстоять свои права с оружием в руках. И судьи будут об этом знать.

Да, они понимают, что и демократические радикалы тоже выйдут — однако те с улиц и не уходили. Более того, победа Байдена будет воспринята мародерами и рецидивистами из BLM как их победа, внушит им чувство безнаказанности и позволит дальше громить американские города под песни либералов о социальной справедливости. Поэтому всем будет лучше, если победу на этих выборах отдать тому, кто их выиграл, а не кому их принес «почтальон Печкин».