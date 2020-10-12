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СМИ: протестующие в Портленде снесли памятники президентам Линкольну и Теодору Рузвельту 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В США протестующие снесли памятники президентам
Фото: Reuters
Протестующие в Портленде (штат Орегон) в ходе протестов в воскресенье снесли статуи 16-го и 26-го президентов США Авраама Линкольна (руководил в 1861-1865 годах) и Теодора Рузвельта (в 1901-1909 годах). Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News.
По его сведениям, обе статуи были снесены около 21:00 по местному времени (07:00 мск). Помимо сноса статуй, демонстранты разбили стекла в нескольких строениях, а также разместили плакат с антирасистскими лозунгами на здании Орегонского исторического общества.
Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.
Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).
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Комментарии
США , В мире , Теодор Рузвельт , Авраам Линкольн , Джордж Флойд , Fox News
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