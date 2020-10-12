В США протестующие снесли памятники президентам

По его сведениям, обе статуи были снесены около 21:00 по местному времени (07:00 мск). Помимо сноса статуй, демонстранты разбили стекла в нескольких строениях, а также разместили плакат с антирасистскими лозунгами на здании Орегонского исторического общества.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).