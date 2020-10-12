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Стало известно о планах Трампа и Байдена отказаться от второго раунда дебатов

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
Президент США Дональд Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Джо Байден – на телеканале ABC 15 октября, сообщает CNN.
Трамп и Байден решили отказаться от дебатов
Фото: ReutersReuters
Согласно источникам телеканала, команда Трампа ведет переговоры с NBC о встрече с избирателями. Предполагается, что она пройдет на открытом воздухе в Майами. Вероятным модератором данной встречи станет соведущая шоу «Today» Саванна Гатри, передает «Интерфакс».
Между тем, Байден собирается принять участие во встрече, организованной телеканалом ABC, в четверг в 20.00 (03.00 мск). Модератором будет ведущий Джордж Стефанопулос.
Ранее комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов, запланированного на 15 октября. В заявлении комиссии говорится, что «каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день». В связи с этим комиссия делает вывод, что «теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет».
Отмена дебатов связана с тем, что президент Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн-формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп заболел коронавирусом. При этом кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.
Между тем, администрация США предложила Комиссии по президентским дебатам изменить решение об отмене второго раунда теледебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена.
Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.
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