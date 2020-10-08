Муха смазала эффект от победы Пенса в дебатах

«Харрис и Пенс умеют взвешенно дискутировать. При этом Пенс смог обстоятельно разгромить соперницу, порой буквально переворачивая ее же фразы против нее», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя прошедшие в среду теледебаты между вице-президентом Майком Пенсом и кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии Камалой Харрис.

«Прошедшие дебаты кандидатов в вице-президенты США сильно контрастировали с дебатами Дональда Трампа и Джо Байдена, где был полный хаос и лились потоком оскорбления с переходом на личности. Это не связано со стратегией предвыборных штабов, это особенность конкретных людей», — считает политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Камала Харрис и Майкл Пенс умеют взвешенно дискутировать. При этом Пенс смог обстоятельно разгромить соперницу, порой буквально переворачивая ее же фразы против нее.

Харрис же, в свою очередь, пыталась показать себя живым эмоциональным человеком, чтобы не выглядеть «роботом, произносящем заученные фразы», в чем ее обвиняли во время праймериз. Ей не везде это удавалось, но в целом получилась объемная аргументированная информативная дискуссия, отметил Дудаков.

«Харрис выглядела человеком не очень сдержанным, эмоциональным на фоне более опытного и уверенного в себе Пенса. При этом сами дебаты можно назвать образцовыми — оба кандидата очень хорошо друг с другом пообщались. Жаль, что эти дебаты проходят лишь раз», — добавил собеседник.

Эксперт также отметил курьезный момент, когда на лоб вице-президента США села муха, и он ее не заметил. Это смазало эффект от победы Пенса в дебатах. Его оппоненты нарекут его роботом, который не показывает эмоций, полагает Дудаков. При этом итоги дебатов вряд ли сильно отразятся на рейтингах кандидатов в президенты Соединенных Штатов.

«Если и повлияют, то скорее в пользу Трампа», — заключил эксперт.

В среду кандидаты на пост вице-президента США от демократов Камала Харрис и от республиканцев Майкл Пенс проверили единственные в нынешнем избирательном цикле теледебаты. Они продолжались полтора часа и были разбиты на девять сегментов по 10 минут.

В ходе дебатов объявила о поражении Трампа в торговой войне с Китаем и уличила Белый дом в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом. При этом Харрис заверила, что у нее и кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена имеется план по борьбе с вирусом.

На вопрос о том, откажется ли Харрис от вакцины, которую одобрит Трамп, она заявила:

«Если врачи и специалисты скажут, что ее можно вводить, то я встану первой в очередь на вакцинирование. Но если такое скажет администрация Трампа, то я такую вакцину ставить не буду».

Пенс осудил Харрис за то, что та «продолжает подрывать общественное доверие к вакцине». По его словам, «это просто невообразимо нечестно». Он попросил Харрис «прекратить играть с жизнями людей в политические игры» и заверил, что у США «будет вакцина в рекордно короткое время, неслыханно короткое — меньше, чем за год».

По его словам, «Китай следует винить за коронавирус, и президент Трамп недоволен ими, он очень четко дал это понять». Пенс сказал, что Трамп «дал отпор Китаю», но Белый дом при этом «хочет улучшить отношения». США «уравняют правила игры» и «привлекут Китай к ответственности за то, что они сделали с Америкой с коронавирусом».

Харрис также обвинила Трампа в отказе безоговорочно осудить сторонников идеи превосходства белой расы, раскритиковала за выход из ядерной сделки с Ираном, упрекнула в сокрытии личной информации по уплате налогов и осудила за антинаучный подход к проблеме глобального изменения климата на планете.

В ответ на это Пенс сказал, что Трамп во внешней политике смог укрепить альянсы Вашингтона в рамках НАТО и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также разгромить террористическую группировку «Исламское государство*». В ответ на критику со стороны Харрис о выходе нынешней администрации из иранской ядерной сделки Пенс обвинил предшественников в передаче денег «мировому спонсору терроризма».

Напомним, Харрис также заявила, что Трамп доверяет главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американской разведке.

По мнению зрителей, Харрис выглядела во время теледебатов убедительнее Пенса. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

При этом 65% участников опроса выразили мнение о том, что Пенс достаточно квалифицирован, чтобы исполнять обязанности и президента США. Как минимум 63% респондентов придерживаются аналогичного мнения о Харрис.