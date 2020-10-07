Рассекречены данные о «величайшем надувательстве» в США

Дональд Трамп распорядился снять гриф «секретно» со всех документов, посвященных расследованию его связей с Россией. Кроме того, рассекречены данные по скандалу со взломом электронной почты Хиллари Клинтон. По словам Трампа, он рассекретил документы о «величайшем надувательстве» в истории США.

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования его связей с Российской Федерацией и скандала со взломом электронной почты бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства», — заявил американский лидер.

Расследование российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году продолжалось два года и закончилось весной 2019-го. Спецпрокурор Роберт Мюллер в итоговом докладе заявил, что факт вмешательства был, оно проводилось через соцсети и с помощью кибератак. Однако никакого сговора Трампа с Кремлем он не обнаружил.

13 сентября Трамп пожаловался на то, что Соединенным Штатам пришлось столкнуться с обманом о «вмешательстве» России в выборы. По словам американского лидера, если бы не расследования Роберта Мюллера, его жизнь была бы совсем другой.

«Это все была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошел!» — написал Трамп в Twitter.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — подчеркнул Путин.

У самого Роберта Мюллера вызвало возмущение представление ключевых выводов его доклада американской общественности, сделанное генеральным прокурором Уильямом Барром

«Вы не смогли в полной мере отразить контекст, природу и содержание моего расследования, которые я вел на протяжении нескольких лет подряд», — заявил Мюллер.

Летом 2019 года Дональд Трамп прокомментировал решение Федерального суда в южном округе Нью-Йорка отклонить иск Национального комитета Демократической партии (DNC) по поводу «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. В своем Twitter президент заявил, что это крайне важное событие.

«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. «Охота на ведьм» завершается!» — написал Трамп.

Тем не менее тема «российского вмешательства» не уходит с полос американской прессы: в начале февраля представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой. В сообщении говорилось, что владельцы аккаунтов связывались с различными политиками и СМИ, представляясь журналистами или активистами.

Власти РФ последовательно отрицают обвинения во вмешательстве в дела иностранных государств.

В 2018 году Дональд Трамп назвал «большой историей» появившуюся в СМИ информацию, что личный почтовый сервер бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон взломала компания из КНР.

По словам Трампа, речь идет об «очень большой истории», связанной с большим количеством секретной информации.

«Свежая статья: «Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон». Они уверены, что это не Россия (шутка!)?» — заявил Трамп.

Критиковали Трампа за мнимый сговор с РФ, в основном, его политические оппоненты — демократы и недовольные его победой на выборах президента республиканцы.