Трамп рассекретит документы по его «сговору» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией.
Также он решил обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.
"Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом (связанномым с. — Прим. ред.) Россией. Так же, как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования", — написал Трамп в Twitter.
В отдельной публикации американский лидер напомнил, что всю информацию про "сговор с Россией" он рассекретил еще давно.
"К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" — добавил глава государства.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях" действующего президента с Россией американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора".