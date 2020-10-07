Трамп рассекретит документы по его «сговору» с Россией

"Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом (связанномым с. — Прим. ред.) Россией. Так же, как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования", — написал Трамп в Twitter.