«Врачи пытаются убить Трампа?» 

Если сообщения СМИ верны, то президент получает два экспериментальных препарата: коктейль из антител «Регенерон» и противовирусный «Ремдесивир».

Помимо их индивидуальных побочных эффектов…

ЭТИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НИКТО НИКОГДА НЕ ИЗУЧАЛ НА ПРЕДМЕТ ИХ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ПАЦИЕНТА. И ТЕПЕРЬ ЭТОТ ПАЦИЕНТ… ПЕРВЫЙ, ПРИНИМАЮЩИЙ ИХ… ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Вы знаете побочные эффекты «Ремдесивира», Скотт. Они более чем тревожные. Например, острое повреждение почек. И этот препарат разрешают использовать только в экстренных случаях, и он специально предназначен для пациентов с ТЯЖЕЛЫМИ случаями COVID. Трамп — случай не тяжелый. Что происходит? Почему врачи « Уолтера Рида » осуществляют такую «эскалацию агрессии»?

Другой препарат, «Регенерон» — коктейль из антител, синтезированных версий антител мышей и человека, — все еще проходит клинические испытания. Разрешения на его использование НЕТ.

В прошлых испытаниях препаратов на основе антител отмечалось очень большое количество случаев инфицирования. Это очень опасно.

И молитесь, чтобы врачи внезапно не сделали выбор в пользу аппарата искусственной вентиляции легких. Они могут это сделать, если состояние Трампа ухудшится из-за воздействия ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. Они назовут эти эффекты «серьезным ухудшением состояния в результате COVID».

В крупном исследовании пациентов с COVID в возрастной группе Трампа, проведенном в Нью-Йорке, 97 процентов пациентов, получавших искусственную вентиляцию легких, умерли. Применение вентилятора, как известно, предполагает сильную и длительную седацию**.

Президент в очень опасной ситуации.

Каждый проклятый доктор, у которого есть хоть какая-то этика, должен прямо сейчас кричать о кровавом убийстве. Это не предположение. Вы бы прописали пациенту не один, а два экспериментальных препарата, каждое из которых имеет очень разрушительные эффекты? Вы бы прописали их ВМЕСТЕ? КОГДА-НИБУДЬ? Особенно, когда пациент далек от серьезного заболевания? Особенно, если комбинированное действие лекарств никогда не изучалось?

ПОЧЕМУ ДОКТОРА «УОЛТЕРА РИДА» ЛЕЧАТ ТРАМПА ТАК, СЛОВНО ОН НАХОДИТСЯ В ОТЧАЯННО БЕДСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ?

Они обращаются с президентом так, будто он цепляется за жизнь, а им приходится бросать на его спасение всё, что только у них имеется.

Кто оберегает жизнь президента? Эти врачи пытаются его убить?

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ, СКОТТ. НЕМЕДЛЕННО.

Автор: Джон Раппопорт — Jon Rappoport — ведет блог No More Fake News (Больше никаких фейковых новостей). Был кандидатом на выборах в Конгресс США по 29-м округу штата Калифорния. Выдвигался на Пулитцеровскую премию, в течение 30 лет работал журналистом-расследователем, писал статьи о политике, медицине и здоровье для CBS Healthwatch, LA Weekly, журналов Spin, Stern и других газет и журналов в США и Европе.

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* Walter Reed National Military Medical Center — Медицинский центр вооруженных сил им. Уолтера Рида. Был ранее известен как National Naval Medical Center (Национальный военно-морской медицинский центр), в разговорном обиходе — как Bethesda Naval Hospital (Военно-морской госпиталь в Бетесде, мэрилэндском пригороде г. Вашингтона), Walter Reed и Navy Med. Это один из самых известных военно-медицинских центров США, в котором, помимо военнослужащих, медицинские услуги с 20 века получали многочисленные президенты США.

** Седáция (через фр. sédatif от лат. sedatio «успокоение»), также используются термины искусственная кома, медикаментозный сон — состояние организма, характеризующееся отсутствием или снижением уровня сознания, угнетением рефлексов и болевой чувствительности, искусственно достигаемое при помощи введения седативных лекарственных средств. Различают кратковременную и продлённую седацию.

Используются внутривенное или внутримышечное введение лекарственных средств разных групп: барбитураты, бензодиазепины, кетамин, пропофол и др. Требуемая глубина и продолжительность медикаментозного сна зависит от целей основной медицинской манипуляции.