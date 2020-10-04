Врачи оценили состояние Трампа 

Врачи с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента США Дональда Трампа , заявил его лечащий врач Шон Конли.

"Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично", — говорится в заявлении врача.

По его словам, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир, насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Также президент провел вторую половину дня в субботу за работой, трудностей с передвижением он не испытывает, добавил Конли.

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