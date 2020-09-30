«Дебаты Трампа и Байдена унизили Америку»

Дональд Трамп, возможно, потряс своих консервативных избирателей, но мало кого еще. Я отдаю предпочтение Джо Байдену, считая, что он впереди с уверенным отрывом. Он выглядел и говорил в большей степени как президент, в то время как действующий глава государства пререкался со своим врагом и ведущим Крисом Уоллесом (Chris Wallace) из «Фокс ньюс». Трамп даже отказался осудить организации сторонников превосходства белой расы, особенно ту, что носит название «Гордые парни». Президент отказался, ограничившись предупреждением в их адрес: «Держитесь подальше и не вмешивайтесь».
Байден неоднократно требовал, чтобы действующий президент США «замолчал» и «вел себя спокойно». Он даже назвал его «клоуном» на национальном телевидении. Трамп весь вечер пытался перекричать бывшего вице-президента, а лицо его начало багроветь с самого начала. Он делал ложные заявления и мало что рассказал о своей программе на второй срок. Бывший вице-президент, по всей видимости, сделал все, что намеревался сделать. Он говорил о здравоохранении и коронавирусе, он пытался достучаться до белых женщин из пригородов, которые в 2016 году поддержали Трампа, но спустя два года отдали предпочтение демократическим кандидатам на выборах в конгресс. Победитель: Байден.
Результат: ничья.
Опросы показывают, что накануне дебатов неопределившихся избирателей было всего 14%. Впечатлило ли кого-то из них увиденное во вторник? Наверное, нет.
Двое мужчин, которым за семьдесят, спорили и перебивали друг друга, а третий мужчина примерно такого же возраста тщетно пытался навести порядок.
Дональд Трамп пришел на дебаты с намерением агрессивно нападать на Джо Байдена, обвинять его в радикализме и выводить из себя обличительными заявлениями о его семье.
Он сумел это сделать, по всем пунктам. Но президент очень мало сделал для того, чтобы понравиться более широкой аудитории и расширить базу своей поддержки. Дональд Трамп, пришедший с намерением устроить шумное и крикливое представление, был точно таким же человеком, за которым мы наблюдаем с тех пор, как он летом 2015 года вступил в предвыборную гонку.
План Джо Байдена заключался в том, чтобы игнорировать эти нападки, излучая уверенность и спокойствие, а также подчеркивать неудачи своего оппонента, прежде всего, 200 000 смертей от коронавируса, в которых очень многие обвиняют президента.
Байден вел себя намного спокойнее, особенно в сравнении с Трампом. Но на разогрев у него ушло много времени.
Размявшись, он сумел сделать несколько весьма достойных заявлений и продемонстрировать неподдельные эмоции, рассказывая о своих сыновьях.
Единственным человеком, одержавшим хоть какую-то победу на дебатах, была спикер палаты представителей и демократ Нэнси Пелоси, которая открыто призвала Джо Байдена не вступать в дебаты с Дональдом Трампом и тем самым «не признавать его легитимность».
«К чему все это? Он все равно говорит неправду», — заявила в пятницу Пелоси.
Он не дал говорить никому — ни Байдену, ни даже модератору с «Фокс ньюс» Крису Уоллесу.
«Господин президент, дайте ему ответить, — восклицал Уоллес. — Господин президент, пожалуйста, прекратите».
Один раз Трамп и Уоллес даже поспорили о том, в какой мере президент перебивал Байдена на всем протяжении дебатов.
«Откровенно говоря, вы больше перебиваете, чем говорите», — сказал ведущий «Фокс ньюс», пытаясь прекратить свару.
А если один из кандидатов не может даже вставить слово, потому что его постоянно перебивают, то что мы вообще здесь делаем?
Джо Байден сделал именно то, что ему нужно было сделать. Если бы он вел себя так же, как и упрямый, разъяренный и непоследовательный Дональд Трамп, которого мы увидели сегодня вечером, то его не стали бы больше уважать. А такая политика людям сейчас не нужна. Выступление Байдена не было идеальным, но он набрал достаточно очков, чтобы показать себя более зрелым и уравновешенным кандидатом. Сегодняшний несомненный победитель — Байден.
Сегодняшние дебаты унизили Америку. На протяжении десятилетий, причем даже во время самых ожесточенных и наполненных злобой предвыборных кампаний, президентские дебаты давали возможность избирателям услышать, как кандидаты отвечают на вопросы о политике, выдвигают идеи и спорят о них. На сей раз все было не так.
Дональд Трамп перебивал оппонента, кричал и лгал на всем протяжении дебатов. Модератор Крис Уоллес в самом начале утратил контроль над президентом и так и не смог его успокоить.
Мы не услышали ответы на самые важные вопросы, начиная с пандемии коронавируса и кончая разрушительным экономическим кризисом. Если до этого вечера в стране были неопределившиеся избиратели, сегодняшнее представление никак им не помогло.
На первые дебаты с Джо Байденом Дональд Трамп пришел, вооружившись все той же дезинформацией, которую он распространяет среди тысяч своих сторонников на митингах и которой он кормит миллионы телезрителей, смотрящих его пресс-конференции.
Пытаясь сказать что-то в защиту своих действий в ответ на пандемию коронавируса и по преодолению ее экономических последствий, Трамп не объяснил, как эти действия отразились на американцах. Он дал Джо Байдену возможность сделать то, чем тот занимается всю свою карьеру — поговорить с людьми. Президент утратил чувство реальности, из-за чего проверка на соответствие фактам стала почти невозможной. Он все 90 минут перебивал своего оппонента и нападал на него. Тем самым, он просто подавил дебаты, и оказался в самом их центре.