«Дебаты Трампа и Байдена унизили Америку»

Байден неоднократно требовал, чтобы действующий президент США «замолчал» и «вел себя спокойно». Он даже назвал его «клоуном» на национальном телевидении. Трамп весь вечер пытался перекричать бывшего вице-президента, а лицо его начало багроветь с самого начала. Он делал ложные заявления и мало что рассказал о своей программе на второй срок. Бывший вице-президент, по всей видимости, сделал все, что намеревался сделать. Он говорил о здравоохранении и коронавирусе, он пытался достучаться до белых женщин из пригородов, которые в 2016 году поддержали Трампа, но спустя два года отдали предпочтение демократическим кандидатам на выборах в конгресс. Победитель: Байден.