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Трамп обвинил семью Байдена в связях с Россией 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Трамп обвинил Байдена в связях с Россией
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал "большой историей" сообщения о работе Хантера Байдена с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

"Они (Байдены) имели дела с Россией. Сын Джо Байдена… получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы. У него ничего не было, пока Джо не стал вице-президентом", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Майами.

По его словам, это "большая история", которая "взорвала интернет".

"Было бы неплохо, если бы мейнстремные (lamestream — ред.) СМИ сделали что-нибудь на этот счет", — добавил Трамп, который часто критикует СМИ за то, что они, по его мнению, замалчивают скандальную информацию о Байденах.

Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден знал все об операциях сына и теперь должен сняться с президентской гонки, но Байден этому совету не внял.
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Комментарии
США , В мире , Юрий Лужков , Рон Джонсон , Елена Батурина , Джозеф Байден , Чак Грассли , Дональд Трамп
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