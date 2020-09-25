Трамп обвинил Байдена в связях с Россией

"Они (Байдены) имели дела с Россией. Сын Джо Байдена… получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы. У него ничего не было, пока Джо не стал вице-президентом", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Майами.

По его словам, это "большая история", которая "взорвала интернет".

"Было бы неплохо, если бы мейнстремные (lamestream — ред.) СМИ сделали что-нибудь на этот счет", — добавил Трамп, который часто критикует СМИ за то, что они, по его мнению, замалчивают скандальную информацию о Байденах.

Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.

Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден знал все об операциях сына и теперь должен сняться с президентской гонки, но Байден этому совету не внял.