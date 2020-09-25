Трамп обвинил демократов в попытке госпереворота

«Вы видели только что появившееся по России? Мы их взяли с поличным. Это был целый сговор. Хуже, чем кто-либо когда-либо видел. И это была попытка свалить [нынешнюю администрацию США]», — сказал Трамп, говоря о новых данных по делу Флинна, передает ТАСС.

Он отметил, что демократы «устроили сговор» и обратил внимание, что сотрудники ФБР , причастные к делу Флинна, покупали полисы страхования профессиональной ответственности для защиты от возможных исков.

Трамп добавил, что эти сотрудники открыто признавали, что не верят в обоснованность разбирательств в отношении Флинна, именно потому и покупали страховку.

«Вы видели, что они покупали страховку, так как боялись, что их поймают? Агенты ФБР покупали страховку. Для себя. Потому что начинали думать: «Дело действительно плохо, нас поймают». Я имею в виду, в это даже нельзя поверить», — сказал он.

Демократы, по убеждению Трампа, взаимодействовали с Россией.

В начале мая Associated Press сообщало, что министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении Флинна.

В марте Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора».

В России заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.