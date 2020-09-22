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Жителям США предрекли платную вакцину от COVID-19 вопреки планам властей 

Lenta.ru и ещё 2 43 минуты назад
Жителям США предрекли платную вакцину от COVID-19
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Вакцина от коронавируса может оказаться платной для миллионов американцев вопреки планам властей США. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Отмечается, что принятый в марте закон CARES Act, который предусматривает оказание помощи и реализацию мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса, в частности предполагает покрытие расходов на вакцины от COVID-19. Кроме того, закон предусматривает, что участвующие в программе Medicare не будут платить за вакцинирование из собственных средств.
Однако, согласно изданию, поскольку программа не покрывает расходы на препараты, одобренные медицинским регулятором FDA для экстренного использования, должностные лица администрации США пришли к выводу, что миллионы жителей страны могут быть вынуждены платить собственные деньги за вакцины, которые правительство хотело сделать бесплатными.
В программе Medicare участвуют около 44 миллионов американцев. Сейчас власти США изучают варианты, которые позволят сделать вакцину бесплатной для всех американцев.
17 сентября американский лидер Дональд Трамп сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в США начнется в октябре. Он добавил, что США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца текущего года.
В США зафиксировано более 6,83 миллиона случаев инфицирования коронавирусом нового типа. 199 тысяч человек скончались в результате заражения, 2,61 миллиона человек излечились.
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Комментарии 2
США , В мире , Дональд Трамп , Администрация США
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