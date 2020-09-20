Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана 

Странам, не согласным с данным решением, США пообещали ответить, исходя из внутренних полномочий.

Санкции Организации объединенных наций , направленные против Ирана , снова вступили в силу, несмотря на неодобрение подобного решения ООН. Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма», — обозначил он.

Госсекретарь указал, что государства, которые откажутся соблюдать возобновленные санкции, встретятся с ответом от США в одностороннем порядке. Для организации последствий для отказавшейся страны американская сторона готова прибегнуть к своим «внутренним полномочиям».

Помпео анонсировал последующие в ближайшее время дополнительные меры от США, включающие, в частности, меры по «привлечению нарушителей к ответственности».

Секретарь указал, что санкции, которые якобы «станут шагом к международному миру и безопасности», будут действительны до момента, пока Иран не выполнит все необходимое для полного соглашения сторон.

В ООН же, в свою очередь, подавляющее большинство членов не восприняло объявление США, отметив, что действия государства не имеют никакой юридической силы.