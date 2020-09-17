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Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре 

РИА Новости и ещё 10 7 минут назад
Торопятся: В США назвали дату начала вакцинации
Фото: EPA
США могут начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом. Мы могли бы начать в какое-то время в октябре… думаю, начиная с середины октября, может, чуть позже", — сказал Трамп на пресс-конференции.

По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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США , В мире , Дональд Трамп
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