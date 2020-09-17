Торопятся: В США назвали дату начала вакцинации

"Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом. Мы могли бы начать в какое-то время в октябре… думаю, начиная с середины октября, может, чуть позже", — сказал Трамп на пресс-конференции.

По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.