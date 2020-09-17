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В США растет суточная смертность от COVID-19 

ТАСС и ещё 7 16 минут назад
Суточная смертность из-за заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Соединенных Штатах растет. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.
По подсчетам специалистов, за минувшие сутки из-за коронавируса на территории США умерли 1 293 человека. CNN отмечает, что это наиболее высокий показатель суточной смертности с 19 августа.
Средняя суточная заболеваемость коронавирусом в Соединенных Штатах выросла по сравнению с прошедшей неделей на 5% и составляет 38 037 случаев.
Всего, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 6,62 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 196,4 тысяч человек.
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США , Видео , В мире , CNN
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