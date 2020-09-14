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Трамп полагает, что глобальное потепление уйдет само 

Газета.Ru и ещё 1 48 минут назад
Трамп: глобальное потепление уйдет само
Фото: Газета.Ru
Глобальное потепление уйдет само, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА "Новости".

"Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии, где бушуют лесные пожары.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров погибли 22 человека. В штате действуют около 30 крупных очагов, которые уже уничтожили больше четырех тысяч зданий и выжгли 1,2 миллиона гектар.
Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе парка Долина Смерти в Калифорнии температура воздуха прогрелась до +54,4°C, что может оказаться рекордом для штата. По прогнозам, тепловая волна продолжит двигаться по западному побережью. Из-за высокой нагрузки на электросети в Калифорнии многие жители остались без электричества. 18 августа штат объявил режим чрезвычайной ситуации.
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США , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости
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