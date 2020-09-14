Трамп: глобальное потепление уйдет само

"Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии, где бушуют лесные пожары.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров погибли 22 человека. В штате действуют около 30 крупных очагов, которые уже уничтожили больше четырех тысяч зданий и выжгли 1,2 миллиона гектар.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе парка Долина Смерти в Калифорнии температура воздуха прогрелась до +54,4°C, что может оказаться рекордом для штата. По прогнозам, тепловая волна продолжит двигаться по западному побережью. Из-за высокой нагрузки на электросети в Калифорнии многие жители остались без электричества. 18 августа штат объявил режим чрезвычайной ситуации.