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Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии 

ТАСС 24 минуты назад
Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии. Такое мнение выразил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.
Он прокомментировал поездку первого замгоссекретаря США Стивена Бигэна в Москву и переговоры по ситуации в Белоруссии. "Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, — мы продолжим [вести их] как минимум во всех этих трех местах, — мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже", — утверждает дипломат.
По его версии, американская сторона на переговорах с российскими коллегами "также дала ясно понять", что ОБСЕ является "естественным посредником" между белорусскими властями и оппозицией. "Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Белоруссии, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения", — считает Кент.
Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Белоруссии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах. Глава МИД РФ обратил внимание на изобретенный западными странами термин — "порядок, основанный на правилах", где правила меняются от случая к случаю в зависимости от того, что в том или ином случае нужно западным партнерам. Лавров отметил, что создаются коалиции единомышленников, как правило из числа западных стран.
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Комментарии 2
США , Видео , В мире , Политика , Джордж Кент , Стивен Бигэн , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ОБСЕ , Госдеп США , Вена , Москва
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