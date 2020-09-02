Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне 

В заявлении сказано, что публикуя данный призыв, мэр Вашингтона повторяет действия левых для подстрекательства опасных бунтов: уничтожение истории и наследия США.

Трамп считает, что к этим памятникам нужно проявлять уважение и сохранить их, значится в документе и отмечается, что пока страной будет управлять он, «безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут».