Генерал оценил перехват Су-27 бомбардировщика США над Черным морем 

Герой России, генерал-полковник Николай Антошкин ответил на претензии командования ВВС США о перехвате истребителями Су-27 американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем.

Лётчики наши профессионализм свой доказывают в конфликтах всегда, там всегда видно, …а перехват, приближение к самолёту — это простейшая элементарная задача

тут особого профессионализма не нужно, — цитирует генерала РИА Новости.

Он добавил, что российские военные лётчики имеют хорошую подготовку, а Су-27, на которых они летают, удобны в управлении и сих помощью не сложно перехватывать бомбардировщики.

Генерал также отметил, что США постоянно пытаются возложить на Россию ответственность за различные инциденты.

В-52 был перехвачен двумя Су-27 над Чёрным морем 28 августа. После того, как американский самолёт отвернул от воздушной границы РФ, истребители благополучно вернулись на аэродром. В Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ отметили, что полё Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал NEWS.ru, американская сторона назвала перехват непрофессиональным и небезопасным. Утверждалось, что российские самолёты неоднократно пересекали траекторию полёта бомбардировщика на расстоянии около 30 метров от носовой части на одной с ним высоте, при этом используя форсаж. Такие манёвры создавали турбулентность, что мешало B-52 менять курс.