Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 

"Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", — рассказал Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».

Таким образом, обвинения в тотальной российской угрозе в киберпространстве несостоятельны.

Как подчеркнул Храмов, Вашингтон целенаправленно формирует медийную картину, «которая призвана оправдать в глазах мировой общественности любые последующие действия, в том числе силового характера, в отношении геополитических конкурентов».

При этом в США фиксируется ежегодно более 300 тысяч киберпреступлений, которые приводят к ущербу экономике США в 57-109 миллиардов долларов.