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Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 

Российская Газета и ещё 20 4 часа назад
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
Фото: Российская Газета
Соединенные Штаты ответственны за 75% кибератак во всем мире, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
"Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", — рассказал Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».
Таким образом, обвинения в тотальной российской угрозе в киберпространстве несостоятельны.
Как подчеркнул Храмов, Вашингтон целенаправленно формирует медийную картину, «которая призвана оправдать в глазах мировой общественности любые последующие действия, в том числе силового характера, в отношении геополитических конкурентов».
При этом в США фиксируется ежегодно более 300 тысяч киберпреступлений, которые приводят к ущербу экономике США в 57-109 миллиардов долларов.
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США , Совет безопасности РФ , Аргументы и Факты
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