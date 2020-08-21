Куда Байден потянет доллар 

С начала предвыборной гонки в США ещё до паники, вызванной коронавирусом, Дональд Трамп, безусловно, выходил в лидеры. Это вызывало довольно бурную реакцию как во всей демократической политической «тусовке», так и в большинстве СМИ. Но пандемия, которая больнее всего ударила именно по Штатам, показала беспомощность нынешней администрации, судя по её иногда фактически неадекватным мерам. Сейчас много говорят о том, что выборы выиграет демократ Джо Байден. Способен ли он укрепить экономику страны и не дать просесть доллару — разбирался NEWS.ru.

Добавим к сложной финансовой ситуации ещё и взрыв кампании Black Lives Matter, который по последствиям напоминает что-то вроде гражданской войны. Происходящее казалось даже серьёзнее беспорядков 1960-х годов после убийства Мартина Лютера Кинга и протестов в 1970-х против военных действий во Вьетнаме. Такого никто ещё не видел: убийства полицейских, поджоги, грабежи. После этих событий рейтинг Трампа заметно упал.

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Author: Виктор Мизин [политолог]

Надо понимать, что сейчас работает политтехнологическая машина, которая делает всё, чтобы американцы избрали Байдена. Однако почему выбор не остановился на других его коллегах — остаётся загадкой. Но, тем не менее, сейчас оказалось, что перевес во всех рейтингах и опросах на стороне Байдена.

Экономика была одним из основных пунктов программы Трампа, пока не ударил коронавирус и он не начал игру на выдавливание Китая из мировой экономики. Поэтому тема американской финансовой системы будет одной из центральных в предвыборной кампании демократов.

Во втором квартале экономический спад доходил почти до 30%. Но как долго Америка будет выходить из этого кризиса? Пока что прогнозы самые разные. Кто-то говорит, что выйдет из спада уже к концу года, кто-то считает, что потребуется год или даже больше. Всё это связано ещё и с непредсказуемостью самой эпидемии, потому что в Америке, по различным оценкам, развивается вторая волна. От этого в значительной степени зависят и возможности Трампа. Если нормализуется эпидемиологическая ситуация и экономика будет поправляться, то, конечно, его шансы будут быстро расти.

Надо учитывать, что от президента экономика Штатов практически не зависит, потому что финансовые средства выделяются конгрессом. На поддержку бизнеса и американцев были затрачены значительные средства. Сейчас рассматривается пакет от $1 до 3 трлн дополнительной финансовой помощи. И надо отдавать себе отчёт в том, что всё это делается в долг, который при этом увеличивает дефицит бюджета.

Трамп же не просто жёстко отстаивает интересы бизнеса. У него есть определённая националистическая цель. Он выступает за подъём американской экономики, отстаивает возвращение капитала, производства и формирование рабочих мест в Штатах. Да, он отстаивает интересы энергетического комплекса, выступая против ограничений на добычу. Причём на добычу любых энергоресурсов, в том числе и угля. Естественно, его противники придерживаются политики ограничений добычи и потребления такого рода энергии.

Поэтому Байден так же, как и его предшественница Хиллари Клинтон, пытается играть на чувствах среднего класса. Во многом демократы — это партия глобалистов, что идёт вразрез с целями Трампа. Они фактически выступают за статус-кво, Трамп же — за изменения.

Вызовы для доллара

При любом президенте доллар останется мировой валютой, и этим всё сказано. 2/3 расчётов международной торговли делаются именно в долларах, и пока что другого эквивалента нет. Конечно, обсуждаются юань и прочие валюты, они постепенно набирают вес, как и тот же евро. Но даже европейскую денежную единицу нельзя сравнить с масштабами доллара.

Укрепляя американскую экономику, организуя рабочие места, выступая за рост потребления и заработных плат, Трамп, конечно же, укрепляет и доллар. До того, как началась эпидемия, у него вообще всё было в порядке — в США фактически была достигнута полная занятость.

Однако именно сейчас доллар находится в ситуации неопределённости, когда до конца непонятно, какой из кандидатов выиграет. А это не добавляет оптимизма американским инвесторам и предпринимателям. Соответственно, в мире тоже смотрят на ситуацию в Штатах с некоторой настороженностью, что не способствует уверенности тех, кто торгует на финансовых рынках.

По оценке экономиста Андрея Колганова, Байден будет проводить тот же внешнеэкономический путь что и Трамп, но, видимо, несколько иными методами. Он не будет действовать так грубо и жёстко, как нынешний американский лидер. Однако защищать интересы предпринимателей на внешнем рынке, в том числе выступать против укрепления позиций Китая он всё равно будет.

В области внутренней экономической политики приход Байдена будет некоторым усилением налогового пресса на предпринимателей с целью поддержать более активную социальную политику, поскольку именно на этом он и пытается заработать очки избирателей. И это совсем не значит, что Байден будет выполнять все свои предвыборные обещания.

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Author: Андрей Колганов [ведущий научный сотрудник МГУ, экономист]

Кроме того, сам факт этих предвыборных обещаний будет настраивать бизнес определённым образом, что приведёт к некоторым проблемам на американском финансовом рынке — временному падению биржевых индексов.

Даже при Байдене санкции не будут отменяться и Америка не перестанет вводить всякого рода ограничения, связанные с продвижением своих интересов и затруднением конкурентной борьбы. Однако это может быть облечено в несколько более мягкую форму без резких заявлений и прямых угроз. Тем не менее давление на конкурентов сохранится.

Для рядового обывателя понятно, что доллар будет переживать тяжёлые времена. У некоторых даже может возникнуть вопрос непоколебимости и стабильности этой валюты. Но давайте смотреть правде в глаза. Доллар — это не просто национальная валюта Соединённых Штатов, это основная мировая резервная денежная единица, основное средство международных расчётов, поэтому к нему предъявляются особые требования.

Федеральная резервная система США сохраняет достаточно высокую степень автономии от других ветвей власти, поэтому она будет поддерживать доллар при любом президенте. На американскую валюту сможет давить лишь общая нестабильность в мире и геополитика. В этой связи продолжение в тяжёлой форме эпидемии или обострение противостояния с Китаем могут привести к некоторому снижению доллара, но не его роли.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк опасается, что в попытках как-то смягчить последствия от беспрецедентного со времен Великой депрессии экономического спада, когда американцы начали накачивать свою экономику ничем не обеспеченными «зелёными бумажками», власти Америки могут прибегнуть к такому решению, которое впоследствии может стать проблемой для будущих властей.

По его словам, американское сообщество и без того сейчас расколото. Кто бы ни победил, этот раскол не будет преодолён, а ещё более усугубится. Он носит не столько политический или экономический характер, сколько, по всей видимости, идеологический.

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Author: Владимир Батюк [старший научный сотрудник Института США и Канады]

В идеологической сфере компромиссов быть не может. В Америке сейчас сталкивается неолиберальный глобализм с американским буржуазным национализмом, который воплощает Трамп. Нужно понимать, что у него есть десятки миллионов поклонников, которые считают, что он всё делает правильно, а Америка должна вспомнить о себе и нести всему миру демократию и свободу.

То, что делает Трамп, позволяет в какой-то мере возвращать в США рабочие места, может быть не в тех масштабах, на которые глава Белого дома рассчитывал, но всё же. Это хоть какая-то видимость надежды для американского рабочего класса. И в случае победы Байдена будет продолжен курс на глобализацию и как следствие — на односторонние уступки Штатов.

Если Байден победит и будет вести себя антитрамповски, то он продолжит обамовский путь и путь всех его предшественников на построение глобального американоцентричного западного сообщества, что в итоге приведёт к обострению социально-политической обстановки в самой стране.