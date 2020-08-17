Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО

Бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон, которого уволили из Белого дома, в ходе беседы с журналистом испанского издания Razon, а также в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Handelsblatt допустил, что американский лидер выведет государство из НАТО. Также, по мнению Болтона, Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана

Кроме того, Джон Болтон посоветовал Европейскому союзу при реализации описанного им сценария, а также вероятной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном по большей части через американский Конгресс. Он подчеркнул, что «палата представителей и Сенат могут выступить против президента, если дело дойдет до выхода из НАТО или вывода значительной части войск из Европы».

«Данное заявление очень приближено к фейку и его нужно рассматривать как атаку на Трампа и его внешнюю политику. Болтон хочет бросить тень на американского лидера, намекнув на то, что он может много чего наворотить до выборов. Так как что Трамп представляет большую опасность, оппозиции нужно сплотиться.

Болтон таким образом пытается сказать, что Дональда Трампа не нужно избирать из-за его политики. Здесь же возникает вопрос о том, что против американского президента в последнее время высказывается много политических деятелей. Но ведь общественность прекрасно знает о недостатках и достоинствах Трампа, в связи с чем можно предположить, что Болтон обращается к правящим кругам и просит не поддерживать президента», — рассуждает американист.

При этом экс-советник президента Соединенных Штатов уверен, что опросы общественного мнения, согласно которым наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства Джозеф Байден опережает Трампа, еще ни о чем не говорят. Напомним, что выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

«Сейчас идет очень важная кампания по сбору финансовых средств. Поэтому Болтон также сообщает вероятным спонсорам Дональда Трампа о том, что не нужно финансировать его предвыборную кампанию — ведь президент непредсказуем. По моим данным, Байден и Трамп набрали одинаковое количество средств.

Вероятно, в сентябре или октябре, когда нахлынет волна видеороликов из-за невозможности проводить митинги на фоне пандемии коронавирусной инфекции, Трамп может ощутить нехватку средств, если сейчас возникнет реакция на заявления Болтона, который параллельно пытается напомнить о себе», — отметил эксперт.

Для чего Трампу выводить США из НАТО

Ранее Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» представил все подробности процесса формирования политики в Белом доме в течение почти двух лет. Иными словами, политик с крайне консервативными взглядами описывает, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Дональда Трампа и на его отношения с лидерами других государств.

«После мемуаров Болтона интерес к этой личности упал — его презирают как демократы, так и республиканцы. Последние назвали его предателем, а Демократическая партия не видит в нем человека, способного принести им пользу, как это могло быть в период импичмента Трампа.

Также заявление о возможном выходе Соединенных Штатов Америки из НАТО носит конспирологический характер. Дональд Трамп готовит множество так называемых октябрьских сюрпризов, среди которых может быть борьба за Нобелевскую премию мира», — рассуждает собеседник агентства.

Объявление о номинантах на премию, продолжает Владимир Васильев, обычно проходит в октябре. В связи с этим можно предположить о том, что в последние дни американский президент «торгуется» и выбирает, за что он может получить награду.

«На внешнем фланге спокойно — про Северную Корею забыли, перепалка с Китаем не перерастает в военные действия. Но происходят волнения в Белоруссии, поэтому заявление Джона Болтона может косвенно относиться и к Российской Федерации. Сейчас не понятно, какую позицию займут НАТО и Соединенные Штаты Америки в отношении к Белоруссии.

Может быть, Болтон использует момент, когда все внимание мировой политической элиты приковано к Белоруссии, и тонко намекает на отсутствие решительности у администрации американского президента в этом вопросе. Из-за этого может снова подняться тема о связях Трампа с Российской Федерацией», — предположил эксперт.

В июле 2020 года американский лидер в интервью обозревателю газеты «The Washington Post» заявлял, что не желает выхода Соединенных Штатов Америки из НАТО. Угроза выхода и утверждения о готовности ее осуществить, подчеркивал Трамп, нужны для мотивации других стран к увеличению военных расходов в минимум 2% их ВВП. До этого момента по инициативе США якобы из-за угрозы со стороны Российской Федерации членами НАТО было подписано требование об отчислении 2% ВВП на военную сферу. Расходы, согласно данному требованию, необходимо привести к соответствующему уровню до 2024 года.

«Вернемся к «торговле» Трампа за повод для получения премии. Если он вынашивает планы о Нобелевской премии в обмен на выход из НАТО, то таким образом он якобы закончит период так называемой холодной войны.

Однако Дональд Трамп не может вывести государство из НАТО без согласия американского Конгресса. Но если Трамп об этом заявит, а идею не поддержат, значит на сенаторов окажут давление и упрекнут в нежелании достичь мира. Но когда президенту Соединенных Штатов авансом, как когда-то экс-главе государства Бараку Обаме за намерение вывести войска из Афганистана, дадут Нобелевскую премию мира, то Конгресс будет вынужден согласиться с выходом из НАТО.