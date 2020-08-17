Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО

«Данное заявление очень приближено к фейку и его нужно рассматривать как атаку на Трампа и его внешнюю политику. Болтон хочет бросить тень на американского лидера, намекнув на то, что он может много чего наворотить до выборов. Так как что Трамп представляет большую опасность, оппозиции нужно сплотиться.
Болтон таким образом пытается сказать, что Дональда Трампа не нужно избирать из-за его политики. Здесь же возникает вопрос о том, что против американского президента в последнее время высказывается много политических деятелей. Но ведь общественность прекрасно знает о недостатках и достоинствах Трампа, в связи с чем можно предположить, что Болтон обращается к правящим кругам и просит не поддерживать президента», — рассуждает американист.
«Сейчас идет очень важная кампания по сбору финансовых средств. Поэтому Болтон также сообщает вероятным спонсорам Дональда Трампа о том, что не нужно финансировать его предвыборную кампанию — ведь президент непредсказуем. По моим данным, Байден и Трамп набрали одинаковое количество средств.
Вероятно, в сентябре или октябре, когда нахлынет волна видеороликов из-за невозможности проводить митинги на фоне пандемии коронавирусной инфекции, Трамп может ощутить нехватку средств, если сейчас возникнет реакция на заявления Болтона, который параллельно пытается напомнить о себе», — отметил эксперт.
Для чего Трампу выводить США из НАТО
«После мемуаров Болтона интерес к этой личности упал — его презирают как демократы, так и республиканцы. Последние назвали его предателем, а Демократическая партия не видит в нем человека, способного принести им пользу, как это могло быть в период импичмента Трампа.
Также заявление о возможном выходе Соединенных Штатов Америки из НАТО носит конспирологический характер. Дональд Трамп готовит множество так называемых октябрьских сюрпризов, среди которых может быть борьба за Нобелевскую премию мира», — рассуждает собеседник агентства.
«На внешнем фланге спокойно — про Северную Корею забыли, перепалка с Китаем не перерастает в военные действия. Но происходят волнения в Белоруссии, поэтому заявление Джона Болтона может косвенно относиться и к Российской Федерации. Сейчас не понятно, какую позицию займут НАТО и Соединенные Штаты Америки в отношении к Белоруссии.
Может быть, Болтон использует момент, когда все внимание мировой политической элиты приковано к Белоруссии, и тонко намекает на отсутствие решительности у администрации американского президента в этом вопросе. Из-за этого может снова подняться тема о связях Трампа с Российской Федерацией», — предположил эксперт.
«Вернемся к «торговле» Трампа за повод для получения премии. Если он вынашивает планы о Нобелевской премии в обмен на выход из НАТО, то таким образом он якобы закончит период так называемой холодной войны.
Однако Дональд Трамп не может вывести государство из НАТО без согласия американского Конгресса. Но если Трамп об этом заявит, а идею не поддержат, значит на сенаторов окажут давление и упрекнут в нежелании достичь мира. Но когда президенту Соединенных Штатов авансом, как когда-то экс-главе государства Бараку Обаме за намерение вывести войска из Афганистана, дадут Нобелевскую премию мира, то Конгресс будет вынужден согласиться с выходом из НАТО.
Все разговоры вокруг идеи стали известны Джону Болтону, который их раскрыл. В любом случае переговоры между представителя администрации и Нобелевским комитетом ведутся и это в духе Трампа. В ходе предвыборной кампании можно ожидать любых эпатажных ходов от хозяина Белого дома», — констатировал эксперт.