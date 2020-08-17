Трамп может запретить Alibaba в США 

В США могут запретить работу ряда китайских компаний, в том числе и Alibaba. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Бедминстере.
«Да. Мы рассматриваем и другие варианты», — ответил он на вопрос журналистов о запрете деятельности технологических китайских корпораций. Под запретом может оказаться и крупнейшая компания Alibaba, которой принадлежит популярная интернет-площадка торговли AliExpress.com.
До этого госсекретарь США Майкл Помпео заявил об опасности передачи данных граждан через технологии китайской компании Huawei. Он также добавил, что направленные против компании Huawei ужесточения признаются «гражданами всего мира», так как существует вероятность передачи личных данных КНР.
Как ранее писал «Профиль», Дональд Трамп подписал указ с новыми ограничениями против популярного сервиса TikTok. В течение 90 дней китайская компания должна отказаться от всех американских активов, связанных с TikTok, и передать личные данные пользователей, собранные в США.