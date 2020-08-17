Трамп может запретить Alibaba в США 

«Да. Мы рассматриваем и другие варианты», — ответил он на вопрос журналистов о запрете деятельности технологических китайских корпораций. Под запретом может оказаться и крупнейшая компания Alibaba, которой принадлежит популярная интернет-площадка торговли AliExpress.com.